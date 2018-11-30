Дезертира ЗСУ заочно засуджено до 10 років в’язниці за участь в «ЛНР»



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Колишній український військовослужбовець Артем Золотарьов, який перейшов на бік «ЛНР»

25-річний Артем Золотарьов обвинувачується у причетності до створення терористичної організації

Галицький районний суд Львова заочно визнав винним колишнього солдата Збройних сил України 25-річного Артема Золотарьова у причетності до створення терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і призначив покарання у вигляді 10 років в’язниці з конфіскацією усього майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 27 листопада.

За даними досудового розслідування, 16 липня 2014 року військовослужбовець Золотарьов самовільно залишив військову частину польова пошта В0849, яка базувалася села Панченкове Луганської області і перейшов на бік терористичної «Луганської народної республіки».

Дезертира ЗСУ було призначено розвідником-сапером 2 розвідувального відділення окремої гвардійської мотострілецької бригади імені Героя Радянського союзу К.Ворошилова. За цей час обвинувачений «дослужився» до командира відділення розвідувального взводу.

У складі розвідувально-диверсійних груп незаконних збройних формувань Артем Золотарьов продовжує виходити на лінії розмежування сил АТО та незаконних збройних формувань, під час яких здійснює збір розвідувальних відомостей, виявляє та фіксує вогневі позиції сил АТО, а також вогневе прикриття діяльності диверсійно-розвідувальних груп шляхом здійснення обстрілів позицій підрозділів Збройних сил України.

Допитані у суді в режимі відео-конференції батьки обвинуваченого підтвердили, що їх син в 2013 році розпочав службу у Збройних силах України. Однак у 2014 році на деякий час між ними втратився зв'язок, після чого він зателефонував та повідомив в одній із розмов, що перебуває на території так званої ЛНР і служить там в органах «народної міліції».

Призначаючи покарання обвинуваченому Артему Золотарьову, суд враховував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, який належить до особливо тяжких злочинів (участь у терористичних організаціях, одним із основних завдань яких є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить Конституцієї України).

Початок строку відбування покарання засудженому рахувати з дати його затримання.