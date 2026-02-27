«Динамо» оформило впевнену перемогу над «Епіцентром» в УПЛ

Ігор Костюк здобув чергову звитягу на чолі столичного гранда

Київське «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського в рамках 18-го туру Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Біло-сині» швидко захопило ініціативу. Проте, до гостроти справа доходила рідко. У стартові півгодини занести в актив кияни можуть хіба що неточний удар Пономаренка після прострілу Вівчаренка.

Відкрити рахунок допоміг випадок. Кристін збив Волошина на вході в штрафний майданчик подолян, а рефері після перегляду повтору призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Бражко та впевнено виконав вирок.

А на старті другої половини «Динамо» приголомшило гостей двома голами за п'ять хвилин. Спершу Пономаренко з центру штрафного скористався перехопленням. А потім форвард на куті воротарського в дотик замкнув передачу Шапаренка.

Добив «Епіцентр» Ярмоленко. Ветеран з'явився з лави запасних на 62-й хвилині. А за якихось три оберти стрілки він вже опинився в обіймах партнерів. Ярмоленко отримав закидання Бражка з глибини та елегантно перекинув м'яч над воротарем.

Із перемогою в активі «Динамо» підтягнулося до трійки лідерів. Команда Костюка набрала 32 очки та залишається четвертою у турнірній таблиці УПЛ. «Епіцентр» же тримається на 14-й сходинці (14 пунктів).

Раніше Прем'єр-ліга скасувала матч 17-го туру між «Олександрією» і київською «Оболонню». Газон олександрійців виявився неготовим до поєдинку. Найімовірніше, «жовто-чорні» отримають технічну поразку.

До слова, тріо клубів УПЛ вирішило ділити стадіон навесні. Домашні поєдинки трьох колективів прийматиме рівненський стадіон «Авангард». Раніше там виступав лише місцевий «Верес».