Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ

Колишній асистент Мірчі Луческу не захотів повертатися в Київ

Київське «Динамо» розглядало хорвата Огнєна Вукоєвіча на посаду головного тренера команди U-19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Футбол 24».

Хавбек «біло-синіх» у 2008-2015 рр. (із перервами) повинен був замінити на посаді Ігоря Костюка. Той пішов на підвищення та очолив першу команду «Динамо». Однак, Вукоєвіч вирішив залишитися на батьківщині.

Наразі балканець працює у загребському «Рудеші». Він тренує команду U-17. Раніше Вукоєвіч був помічником румунського фахівця Мірчі Луческу, коли той працював із «Динамо». Також молодий тренер працював зі збірною Хорватії U-20, а також був скаутом національної команди та «Динамо».

Команда U-19 столичного гранда на зимову паузу пішла другою у Чемпіонаті юнацьких команд. Кияни на чотири пункти відстають від однолітків із донецького «Шахтаря». Також нещодавно «Динамо» U-19 завершило виступи в плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

