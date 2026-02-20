Головна Спорт Новини
Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ
Огнєн Вукоєвіч вирішив залишитися у Хорватії
фото: ФК «Динамо»

Колишній асистент Мірчі Луческу не захотів повертатися в Київ

Київське «Динамо» розглядало хорвата Огнєна Вукоєвіча на посаду головного тренера команди U-19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Футбол 24».

Хавбек «біло-синіх» у 2008-2015 рр. (із перервами) повинен був замінити на посаді Ігоря Костюка. Той пішов на підвищення та очолив першу команду «Динамо». Однак, Вукоєвіч вирішив залишитися на батьківщині.

Наразі балканець працює у загребському «Рудеші». Він тренує команду U-17. Раніше Вукоєвіч був помічником румунського фахівця Мірчі Луческу, коли той працював із «Динамо». Також молодий тренер працював зі збірною Хорватії U-20, а також був скаутом національної команди та «Динамо».

Команда U-19 столичного гранда на зимову паузу пішла другою у Чемпіонаті юнацьких команд. Кияни на чотири пункти відстають від однолітків із донецького «Шахтаря». Також нещодавно «Динамо» U-19 завершило виступи в плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

Тим часом у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення». Її головними героями стали рідні брати Михайленки – півзахисник «Динамо» Микола та командир екіпажу мобільної групи ППО Сергій. Зняв фільм знаменитий режисер Володимир Мула.

Нагадаємо, талант «Динамо» Богдан Редушко підписав новий контракт із рідним клубом. Нова угода розрахована до кінця 2030 року. У першій команді вихованець «біло-синіх» дебютував 1 грудня і відразу відзначився результативною передачею.

