Фанати «Динамо» вивісили банер зі зверненням до МОК

Міжнародному паралімпійському комітету теж дісталося від ультрас «біло-синіх»

Активні вболівальники київського «Динамо» до поєдинку Кубка України підготували спеціальне послання для організаторів Олімпійських і Паралімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.

«МОК та МПК – й***ні чорти!» – написали фанати на банері.

Вочевидь, так уболівальники відреагувала на серію скандальних рішень обох організацій. Зокрема, Міжнародний паралімпійський комітет дозволив росіянам і білорусам змагатися під власними прапорами. Натомість Міжнародний олімпійський комітет заборонив низці спортсменів нагадати світу про війну Росії проти України та жертв російської агресії.

До слова, збірна України отримала заборону на парадну форму з мапою держави на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Функціонери назвали вбрання українських паралімпійців «політичною». Форму розробив дизайнер Віктор Анісімов.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.