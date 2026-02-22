Донька легенди «Динамо» народила первістка від Шапаренка

Півзахисник столичного гранда зробив дідусем знаменитого форварда

Дружина хавбека збірної України Миколи Шапаренка Христина Шацьких народила доньку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий Instagram матері.

«Ми на тебе дуже чекали, наша Мія. 18.02.2026», – написала молода мама та додала першу світлину новонародженої.

Футболіст був присутній під час пологів. Дитина народилася з вагою 3620 г і зростом 56 сантиметрів. Матір із донькою почуваються добре та вже повернулися з лікарні додому.

Кохана Шапаренка – донька колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких. Узбек захищав кольори «біло-синіх» у 1999-2009 рр., а пізніше грав за столичний «Арсенал» і ужгородську «Говерлу». Щасливий дідусь залишається найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги за всю історію (124 голи).

Натомість Шапаренко в нинішньому сезоні провів 23 поєдинки в усіх турнірах. Українець забив два м'ячі та віддав сім результативних передач. Наприкінці січня півзахисник продовжив контракт із «Динамо» до кінця 2030 року.

Раніше екслегіонер «біло-синіх» Огнєн Вукоєвіч відхилив пропозицію повернутися у Київ. Керівництво «Динамо» запропонувало хорвату очолити команду U-19. Утім, молодий фахівець вирішив залишитися на батьківщині.

Тим часом у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення». Її головними героями стали рідні брати Михайленки – півзахисник «Динамо» Микола та командир екіпажу мобільної групи ППО Сергій. Зняв фільм знаменитий режисер Володимир Мула.