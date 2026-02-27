Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів

Лідер столичного гранда прямує до абсолютного рекорду чемпіонату України

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко в поєдинку з кам'янець-подільським «Епіцентром» забив 117-й мяч у Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

Українець піднявся на третє місце в списку бомбардирів УПЛ за всю історію. Цю позицію він ділить з колишнім форвардом донецького «Шахтаря», «Дніпра» та інших команд Євгеном Селезньовим. Останній грав у 2006-2022 рр. (із перервами).

Наступними орієнтирами Ярмоленка будуть два легендарні «динамівці». Головний тренер збірної України Сергій Ребров свого часу оформив 123 голи. Натомість узбек Максим Шацьких забив 124 м'ячі.

Ярмоленко на рівні Прем'єр-ліги дебютував у сезоні 2007/08. Шість років нападник відіграв за межами України. Повернувся до «Динамо» він у 2023-му.

До слова, «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» під завісу зустрічі. Рятівником команди Арди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Раніше «Шахтар» отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій. У двох матчах стадії «гірники» зустрінуться з познанським «Лехом». Поєдинки відбудуться в середині березня.