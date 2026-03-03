Головна Спорт Новини
Одіозний президент пообіцяв «божевільні преміальні» за перемогу над «Динамо»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Одіозний президент пообіцяв «божевільні преміальні» за перемогу над «Динамо»
Олександр Поворознюк готовий розщедритися заради команди
фото: ФК «Інгулець»

Петровський «Інгулець» отримав фінансовий стимул перед чвертьфіналом національного турніру

Першоліговий «Інгулець» з Петрова може розраховувати на солідні виплати в разі перемоги над київським «Динамо» в 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.ua.

Президент «козаків» Олександр Поворознюк передбачив бонуси для команди. Футболісти «Інгульця» отримають преміальні в разі виходу в наступний етап турніру. Функціонер пообіцяв оголосити розмір премій після перемоги над столичним грандом.

«Моя практика говорить про те, що якщо я заздалегідь інформую футболістів про бонуси, ми не виграємо. Тому я утримаюся від розмови з командою на цю тему. Але можу одне сказати, що преміальні будуть божевільними. Усі, хто грає чи прийшов в команду, знають, що я тримаю своє слово. Якщо «Інгулець» переможе, то про фінансове заохочення дізнається вся Україна, а тому, що у нас все по білому, а не так, як у деяких», – заявив Поворознюк.

«Інгулець» зустрінеться з «біло-синіми» в Києві 3 березня. Досі петровці лише одного разу перемагали «Динамо». Сенсація трапилася у сезоні 2022/23. Тоді під керівництвом Сергія Ковальця «козаки» взяли гору в столиці (2:0).

Раніше донецький «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» забили під завісу зустрічі. Рятівником команди Арди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Натомість «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.

