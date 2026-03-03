Одіозний президент пообіцяв «божевільні преміальні» за перемогу над «Динамо»

Петровський «Інгулець» отримав фінансовий стимул перед чвертьфіналом національного турніру

Першоліговий «Інгулець» з Петрова може розраховувати на солідні виплати в разі перемоги над київським «Динамо» в 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.ua.

Президент «козаків» Олександр Поворознюк передбачив бонуси для команди. Футболісти «Інгульця» отримають преміальні в разі виходу в наступний етап турніру. Функціонер пообіцяв оголосити розмір премій після перемоги над столичним грандом.

«Моя практика говорить про те, що якщо я заздалегідь інформую футболістів про бонуси, ми не виграємо. Тому я утримаюся від розмови з командою на цю тему. Але можу одне сказати, що преміальні будуть божевільними. Усі, хто грає чи прийшов в команду, знають, що я тримаю своє слово. Якщо «Інгулець» переможе, то про фінансове заохочення дізнається вся Україна, а тому, що у нас все по білому, а не так, як у деяких», – заявив Поворознюк.

«Інгулець» зустрінеться з «біло-синіми» в Києві 3 березня. Досі петровці лише одного разу перемагали «Динамо». Сенсація трапилася у сезоні 2022/23. Тоді під керівництвом Сергія Ковальця «козаки» взяли гору в столиці (2:0).

Раніше донецький «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» забили під завісу зустрічі. Рятівником команди Арди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Натомість «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.