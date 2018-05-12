Дипломати підтвердили загибель українки в Чорногорії

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Поліція Чорногорії

Проводяться першочергові процесуальні заходи

Консул України підтвердив громадянство України загиблої 11 травня в Чорногорії. Про це повідомив начальник управління консульської діяльності МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, проводяться першочергові процесуальні заходи.

Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи. pic.twitter.com/mVPjTVR1Dq — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) May 12, 2018

Раніше ЗМІ повідомили, що у чорногорському Которі ввечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України Анастасію Лашманову. Активи Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства невідомий, але за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.