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    Дипломати підтвердили загибель українки в Чорногорії

    • Сьогодні, 17:06
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    Поліція Чорногорії
    Поліція Чорногорії

    Проводяться першочергові процесуальні заходи

    Консул України підтвердив громадянство України загиблої 11 травня в Чорногорії. Про це повідомив начальник управління консульської діяльності МЗС України Василь Кирилич.

    За його словами, проводяться першочергові процесуальні заходи.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у чорногорському Которі ввечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України Анастасію Лашманову. Активи Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства невідомий, але за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.

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