Очільницею департаменту закупівель Укроборонпрому призначили заступницю директора «Прозорро»



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Надія Бігун виступає на семінарі щодо впровадження Prozorro

Бігун у 2015 році приєдналася до команди ProZorro в МЕРТ

У ДК «Укроборонпром» сьогодні на посаду директора департаменту закупівель призначили Надію Бігун. Про це передає пресслужба ДК.

«Генеральний директор Державного концерну Укроборонпром призначив Надію Бігун директором департаменту закупівель. Відповідний наказ Айварас Абромавичус підписав 19 вересня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Надія Бігун, як вказано, працювала у сфері телекомунікаційних послуг, у 2015 році як волонтер приєдналася до команди ProZorro в МЕРТ, пізніше стала заступником директор ДП «Прозорро». Впроваджувала систему електронних закупівель, розробляла законодавство, відповідала за створення бренду та просування ProZorro.

«В УОП Надія, передусім, буде впроваджувати прозорі процедури та політику закупівель, підвищувати їх ефективність за рахунок централізації потреб підприємств та впровадження категорійних стратегій», - йдеться в повідомлелні.

Окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва.

«Проблема імпортозаміщення – спекулятивна, за 5 років на ній збагатилися сотні ділків, водночас, підприємства оборонної промисловості залишилися з цією проблемою сам на сам, і вирішували її кожний по-своєму. Тепер ми будемо системно та послідовно займатися цим напрямком, в цьому досвід створення електронних каталогів дуже допоможе», - прокоментувала Бігун.