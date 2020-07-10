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    Дисидент: Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій

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    Михайло Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій - Дисидент: Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій
    Михайло Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій

    Йосип Зісель дав оцінку останньому гучному кадровому придбанню команди Зеленського

    Кадрова політика нашої влади не вписується в жодні рамки. На цьому наголосив відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».

    «Я думаю, що Михайло Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій. Він – дуже хороший руйнівник. Кадрова політика нашої влади не вписується в жодні рамки. В них немає професійних кадрів. Проукраїнські і проєвропейські кадри, які виросли при Порошенку і Ющенку, вони брати бояться, бо вважають їх своїми ворогами», – підкреслив громадський діяч.

    За словами Йосипа Зісельса, кадри Януковича теперішня влада брати не може, бо є люстраційні обмеження.

    Нагадаємо, голова виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським» висловлюванням Саакашвілі.

    10 липня посла України Ігоря Долгова викликали в МЗС Грузії.

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