Дисидент: Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій



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Михайло Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій

Йосип Зісель дав оцінку останньому гучному кадровому придбанню команди Зеленського

Кадрова політика нашої влади не вписується в жодні рамки. На цьому наголосив відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».

«Я думаю, що Михайло Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій. Він – дуже хороший руйнівник. Кадрова політика нашої влади не вписується в жодні рамки. В них немає професійних кадрів. Проукраїнські і проєвропейські кадри, які виросли при Порошенку і Ющенку, вони брати бояться, бо вважають їх своїми ворогами», – підкреслив громадський діяч.

За словами Йосипа Зісельса, кадри Януковича теперішня влада брати не може, бо є люстраційні обмеження.

Нагадаємо, голова виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським» висловлюванням Саакашвілі.

10 липня посла України Ігоря Долгова викликали в МЗС Грузії.