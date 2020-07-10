Дисидент: Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій
Йосип Зісель дав оцінку останньому гучному кадровому придбанню команди Зеленського
Кадрова політика нашої влади не вписується в жодні рамки. На цьому наголосив відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».
«Я думаю, що Михайло Саакашвілі успішно завершить руйнування владних інституцій. Він – дуже хороший руйнівник. Кадрова політика нашої влади не вписується в жодні рамки. В них немає професійних кадрів. Проукраїнські і проєвропейські кадри, які виросли при Порошенку і Ющенку, вони брати бояться, бо вважають їх своїми ворогами», – підкреслив громадський діяч.
За словами Йосипа Зісельса, кадри Януковича теперішня влада брати не може, бо є люстраційні обмеження.
Нагадаємо, голова виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським» висловлюванням Саакашвілі.
10 липня посла України Ігоря Долгова викликали в МЗС Грузії.