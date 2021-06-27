Дискусії, екскурсії, концерти і змагання. Наступними вихідними пройде мегафестиваль «Холодний Яр — 2021»

Фестиваль нескореної нації «Холодний Яр» триватиме Із 2 до 4 липня 2021 року в Суботові

Окрім відомих співаків та музиків, на гостей чекають виставки, ярмарки, бесіди з цікавими людьми, стрільба з різних видів зброє, рукопашні поєдинки й забіг для найбільш витривалих

Із 2 до 4 липня 2021 року в селі Суботів, що на Чигиринщині, триватиме щорічний Фестиваль нескореної нації «Холодний Яр». Цьогорічне дійство відбуватиметься під гаслом «Новий вогонь. Продовження історії», інформують на сайті фесту.

Фестивальні майданчики розташуються на мальовничих пагорбах неподалік Суботова, за купальнями «Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії».

«Вживання спиртного заборонено!», - наголошують тим, хто приїде вперше.

Вже відома програма на кожний із трьох днів дійства.

2 липня 2021 року

9.00 — 13.00 — приїзд учасників, таборування в наметовому містечку

13.00 — відкриття першого фестивального дня

13.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» (гутіркова локація)

13.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику 13.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрів

13.00 — 17.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація):

13:00 — 13:40 поет і громадський діяч Сашко Обрій.

13:40 — 14:20 завідувачка відділу «Суботівського історичного музею» Надія Кукса.

14:20 — 15:00 кандидат історичних наук, дослідник національно-визвольного руху Юрій Митрофаненко.

15:00 — 15:40 генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ (2015—2019), перший заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ і керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017). Герой України, Михайло Забродський.

15:40 — 16:20 відкриття виставки «Холодний яр — місце сили», відкриває Богдан Легоняк, завідуючий філіалом Холодний яр НІКЗ «Чигирин»

16:20 — 18:00 дискусія «Чи могли б ми виграти війну в 2014?». Модератор — Роман Кулик.

16.00 — 17.00 — турнір зі стрільби

17.30 — 24.00 — музична частина (велика сцена)

17.30 — 18.00 Теорія Простору

18:00 — 18:30 IMLA

18:30 — 19:00 Джеронімо

19:00 — 19:30 Red Sofa

19:30 — 20:30 Гармата

20:30 — 22:00 Тінь Сонця

22:00 — Карна

3 липня 2021 року

09.00 — руханка (спортивна локація)

10.00 — 18.00 — екскурсії: село Суботів та околиці, Чигирин, Холодний яр

10.00 — відкриття другого фестивального дня (знайомство з програмою на день)

10.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» та інформаційних стендів Українського інституту національної пам’яті (гутіркова локація)

10.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику

10.00 — 18.00 — турнір зі стрільби

10.00 — 16.00 турнір з міні-футболу (спортивна локація)

11.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрів

11.30 — 17.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація):

11:30 — 12:10 Олександр Зумбуліді, «Як ефективно боротись з наркотиками у вашому місті»

12:10 — 12:50 Наталія Чурікова, старша редакторка Української служби «Радіо Свобода» в Празі.

12:50 — 13:30 Юрій Сиротюк, директор центру «Українські студії стратегічних досліджень».

13:30 — 14:10 Василь Шкляр, письменник, батько українського бестселера.

14:10 — 14:50 Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови.

14:50 — 15:30 Юрій Журавель, лідер гурту «От Вінта», художник, аніматор, актор і громадський діяч.

15:30 — 17:30 дискусія «Хто такий справжній український націоналіст?». Учасники: Дмитро Корчинський, Олександр Сич, Володимир В’ятрович, Євген Карась, Дмитро Кухарчук, Ігор Гузь. Модератор — Дмитро Савченко.

15.00 — 16.00 — трейловий забіг RunЯр

17.00 — 24.00 — музична частина (велика сцена):

17:20–17:50 Ловець снів

17:50–18:20 Lost message

18:20–18:50 69 кроків

18:50–19:20 Bud’more

19:20 — 20:00 Брати Станіслава

20:00 — 21:00 Пирятин

21:00 — 22:20 Юркеш

22:20 — Козак Систем

4 липня 2021 року

09.00 — руханка (спортивна локація)

09.00 — 14.00 — екскурсії: село Суботів та околиці, Чигирин, Холодний яр

10.00 — відкриття третього фестивального дня (знайомство з програмою на день)

10.00 — 12.00 — турнір ММА (спортивна локація)

10.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику

10.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» та інформаційних стендів Українського інституту національної пам’яті (гутіркова локація)

10.00 — 18.00 — турнір зі стрільби

11.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрів

11.00 — 16.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація):

11:00 — 11:30 — Тетяна Власова, українська поетка, співачка, солістка рок-гурту VLASNA, громадська діячка

11:30 — 12:10 Юрій Руф, поет, власник бренду концептуального одягу «Гвер», громадський діяч, незмінний ведучий фестивалю Холодний Яр.

12:10 — 12:50 Роман Коваль, український громадський діяч, письменник, краєзнавець, дослідник історії Визвольної боротьби українського народу першої половини XX століття. Президент Історичного товариства «Холодний Яр».

12:50 — 13:30 Олександр Кликавка, першовідкривач пригоризонтної обсерваторії Безводівка, дослідник з астроархеології, засновник Всеукраїнського руху «Хранителі курганів».

13:30 — 14:10 засновники Літературного товариства імені Ярослава Потапенка

14:10 — 14:50 Наталка Позняк, журналістка, співробітниця УІНП

14:50 — 15:30 Тетяна Лишневець, керівниця проєктного відділу Українського культурного фонду

15.30 — 16.10 Василь Піддубний, доброволець російсько-української війни, письменник.

16.00 — 17.00 — фінал турніру з міні-футболу, нагородження учасників (спортивна локація)

16.00 — 22.00 музична програма (велика сцена):

16:00 — 16:20 Зграя

16:20 — 16:50 Хмарно з проясненнями

16:50 — 17:20 Silver Town

17:20 — 17:50 Yukra

18:00 — 19:00 Rosequit

19:00 — 20:00 Вій

20:00 — 21:00 Чумацький Шлях

21:00 — 22:30 Кому Вниз

Фестиваль «Холодний яр» пропагує відмову від пластику.

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