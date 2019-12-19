Свято, що вражає своїм розмахом і масштабом. Як в Коста-Ріці проходив фестиваль світла



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Хода триває кілька годин і вражає своїм розмахом і масштабом

Щорічно напередодні Різдва в Коста-Ріці проводиться грандіозне свято - фестиваль світла (Festival de la Luz).

Основною складовою цього свята є яскрава вистава з величезних фігур, які світяться, музичних оркестрів, танцюристів і акробатів.

Варто зазначити, що в параді на головній вулиці столиці Коста-Ріки Сан Хосе бере участь ледь не вся країна. Сама хода триває кілька годин і вражає своїм розмахом і масштабом.