На Вінниччині визначили лауреатів літературної премії імені Коцюбинського 2020
Переможці конкурсу отримають грошові нагороди
9 вересня журі визначило лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського за 2020 рік.
Грошові нагороди отримають три письменники.
Про це йдеться у розпорядженні Сергія Борзова, голови Вінницької обласної державної адміністрації, від 16 вересня.
У 2020 році лауреатами Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського стали:
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у номінації «Художня література» письменник Шкляр Василь Миколайович – за роман «Характерник»;
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у номінації «Науково-популярна література» – письменниця Любацька Людмила Вікторівна – за дослідження «Каменюк. Post scriptum»;
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у номінації «Дитяча література» – письменник Володимир Арєнєв (справжнє ім’я – Пузій Володимир Костянтинович) – за повість «Дитя песиголовців».
Переможці отримають грошові нагороди.
Джерело: Vinbazar