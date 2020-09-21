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    На Вінниччині визначили лауреатів літературної премії імені Коцюбинського 2020

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    На Вінниччині визначили лауреатів літературної премії імені Коцюбинського 2020

    Переможці конкурсу отримають грошові нагороди

    9 вересня журі визначило лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського за 2020 рік.

    Грошові нагороди отримають три письменники.

    Про це йдеться у розпорядженні Сергія Борзова, голови Вінницької обласної державної адміністрації, від 16 вересня.

    У 2020 році лауреатами Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського стали:

    • у номінації «Художня література» письменник Шкляр Василь Миколайович – за роман «Характерник»;

    • у номінації «Науково-популярна література» – письменниця Любацька Людмила Вікторівна – за дослідження «Каменюк. Post scriptum»;

    • у номінації «Дитяча література» – письменник Володимир Арєнєв (справжнє ім’я – Пузій Володимир Костянтинович) – за повість «Дитя песиголовців».

    Переможці отримають грошові нагороди. 

    Джерело: Vinbazar

    література Вінниччина письменник
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