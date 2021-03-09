«Ревізор» у Сєвєродонецьку: Василь Шкляр адаптував Гоголя під українські реалії

Відомий письменник відгукнувся на пропозицію театру-переселенця і осучаснив легендарну п’єсу

Глядачі «Ревізора» в Сєвєродонецьку упізнають у героях нової постановки своїх українських сучасників».

Відомий український прозаїк, автор популярного роману «Чорний ворон», Василь Шкляр долучився до створення вистави «Ревізор» у Сєвєродонецьку (Луганський обласний український музично-драматичний театр). Про це повідомив режисер нового театрального проєкту Дмитро Некрасов.

У коментарі «Главкому» митець зазначив: «Коли я обирав для постановки гоголівського «Ревізора», то відразу постало питання сучасного перекладу цієї знаменитої п’єси українською мовою. Пошуки нового перекладу привели до Василя Шкляра, якого називають «батьком українського бестселера». Відомий письменник відгукнувся на нашу пропозицію. І згодом ми вирішили не обмежуватися тільки перекладом, а здійснити сучасну адаптацію гоголівської комедії, відповідно но наших сучасних українських реалій. Текст Гоголя, звісно, буде завжди актуальний. Версія ж нашого театру передбачає саме «адаптацію», деталі якої не хотів би попередньо розкривати напередодні прем’єри. Втім, сподіваюся, глядачі «Ревізора» в Сєвєродонецьку упізнають у героях нової постановки своїх українських сучасників».

Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр запрошує на прем'єру вистави «Ревізор» (Василь Шкляр за М. Гоголем). Сатирична комедія на 2 дії

Ще в грудні 2014 року у зв’язку з АТО Луганський обласний український театр був переміщений з окупованого Луганська до Сєвєродонецька, підконтрольного Україні. У серпні 2015 року колектив театру отримав власне приміщення – колишню будівлю Сєвєродонецького міського театру. Сьогодні в театрі – український репертуар: твори класиків та сучасних авторів. Директор театру – Сергій Дорофєєв. У театрі йдуть вистави Євгена Мерзлякова, Андрія Мая, Сергія Павлюка. Постановник прем’єрного «Ревізора», режисер Дмитро Некрасов, навчався у Харкові, працював у Сумах, згодом пов’язав своє творче життя з Сєвєродонецьким театром.

Портрет режисера та актора Дмитра Некрасова

Нещодавно Некрасов став одним з переможців конкурсу на президентський грант молодим українським митцям (на постановку вистави «Сєвєр наш» за п’єсою О. Мацюпи). «Коли я вкотре перечитував Гоголя і коли обговорювали з Василем Шклярем нюанси адаптації «Ревізора», то іноді просто здригався від того наскільки актуальний гоголівський сюжет і наскільки органічно все це лягає, зокрема, і на реалії життя, з яким я сам зіткнувся тут, у Сєвєродонецьку», – говорить молодий режисер.