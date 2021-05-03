В Холодному Яру виклали найбільший прапор України із пасок

Попередній подібний рекорд протримався чотири роки

На Великдень на Черкащині виклали найбільший прапор України з понад 520 пасок. Про це повідомляє учасник проєкту Євген Букет на своїй сторінці у Facebook.

«Національний рекорд України: найбільший прапор України з пасок. Хутір Буда, Холодний Яр, 3 травня 2021», – написав він. Рекорд був зафіксований представником Національного реєстру рекордів України.

Попередній рекорд було встановлено 2017 року, коли у Дніпрі виклали державний прапор з 512 пасочок. Розміри інсталяції становили два метри двадцять п'ять сантиметрів на метр двадцять

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті сплели гігантський великодній кошик, який може стати рекордним.