Дітей у Полтаві змушують вийти на акцію «Безсмертного полку»

Керівників шкіл попросили забезпечити явку учнів з портретами

7 травня у Полтаві біля Меморіалу Солдатської слави відбудеться репетиція урочистої ходи, яка має відбутися 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. Кількісно репетицію забезпечать учні та вчителі полтавських шкіл. Це випливає із листа управління освіти Полтавського міськвиконкому, підписаного заступником начальника



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Фото Яна Пругла «Безсмертний полк» у Полтаві 9 травня 2017 року

Керівників шкіл попросили забезпечити явку учнів з портретами

7 травня у Полтаві біля Меморіалу Солдатської слави відбудеться репетиція урочистої ходи, яка має відбутися 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

Кількісно репетицію забезпечать учні та вчителі полтавських шкіл. Це випливає із листа управління освіти Полтавського міськвиконкому, підписаного заступником начальника управління Наталією Дороховою, і адресованого керівникам шкіл. Останніх попросили забезпечити явку учнів з портретами.

7 травня о 9:00 біля Вічного вогню на Меморіалі Солдатської слави відбудеться репетиція урочистої ходи з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війни. Прохання забезпечити явку учнів, котрі будуть нести портрети у супроводі вчителів.

Маємо інформацію із трьох навчальних закладів міста, що такий лист із управління до них дійсно надходив. Як можна зрозуміти із цього документу, репетиція стосуватиметься акції «Безсмертний полк», суть якої — вийти до Вічного вогню із портретом свого родича, який брав участь у Другій світовій війні.

Вперше ця акція відбулася у Полтаві 9 травня 2017 року. У ній взяли участь й учні полтавських шкіл.

Тут слід нагадати, що рух «Безсмертний полк» у сучасному виді ініційований незалежними журналістами, в 2011 році, в місті Томську. Цей народний рух створив Устав полку, у якому сформульовані його принципи.

Наведемо перші пункти із Уставу.

1. «Безсмертний полк» своїм головним завданням вважає збереження в кожній родині особистої пам’яті про покоління Великої Вітчизняної війни.

2. Участь в «Безсмертному полку» має на увазі, що кожен, хто пам’ятає і шанує свого родича — ветерана армії і флоту, партизана, підпільника, бійця Опору, трудівника тилу, в’язня концтабору, блокадника, дитину війни — 9 Травня виходить на вулиці міста з його (її) фотографією або якщо немає фотографії — з його (її) ім’ям, щоб взяти участь в параді в колоні «Безсмертного полку», або самостійно віддати данину пам’яті, принісши транспарант з портретом, ім’ям, або фотографію, до Вічного вогню, іншого пам’ятного місця. Участь в «Безсмертному полку» суворо добровільна.

3. «Безсмертний полк» — Некомерційна, Неполітична, Недержавна, Громадянська Ініціатива. Встати в ряди Полку може кожен громадянин, незалежно від віросповідання, національності, політичних та інших поглядів. «Безсмертний полк» об’єднує людей. Все, що служить іншому, для нас неприйнятно.

У сучасних умовах акцію намагаються «підім’яти» під себе окремі політики, спекулюючи на темі 9 Травня, що суперечить принципам народного руху. Щоправда, інші політики взагалі виступають проти акції, вважаючи її суто російським та «ФСБ-шним» проектом.

Чи буде участь в цій акції полтавських учнів та вчителів «суворо добровільною», напевно, знають тільки директори шкіл. Молоде покоління, звичайно, потрібно виховувати на прикладі своїх героїчних пращурів, але бажано це робити без адміністративних вказівок, адже будь-яку ініціативу нівелює та вбиває примус.

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