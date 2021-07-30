Дивовижне явище. На Запоріжжі вдруге розцвіли магнолії (фото)

Магнолія Лебнера збирається квітувати вдруге за рік

Більшість сортів магнолії починають цвісти в травні

У Запоріжжі раптово знову квітне магнолія, руйнуючи традиційні правила. Про це в Facebook написали на сторінці Запорізького ботанічного саду.

«Незвичайне явище! Магнолія Лебнера збирається квітувати вдруге за рік. Природа не перестає дивувати!» – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що більшість сортів магнолії починають цвісти в травні.

Додамо, що на Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, що в Карпатах рясно цвіте рідкісна червона рута, яку занесено до Червоної книги.

А на Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок.

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