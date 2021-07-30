Дивовижне явище. На Запоріжжі вдруге розцвіли магнолії (фото)
Більшість сортів магнолії починають цвісти в травні
У Запоріжжі раптово знову квітне магнолія, руйнуючи традиційні правила. Про це в Facebook написали на сторінці Запорізького ботанічного саду.
«Незвичайне явище! Магнолія Лебнера збирається квітувати вдруге за рік. Природа не перестає дивувати!» – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що більшість сортів магнолії починають цвісти в травні.
Додамо, що на Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесені до Червоної книги України.
Нагадаємо, що в Карпатах рясно цвіте рідкісна червона рута, яку занесено до Червоної книги.
А на Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок.