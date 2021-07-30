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    Дивовижне явище. На Запоріжжі вдруге розцвіли магнолії (фото)

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    Магнолія Лебнера збирається квітувати&nbsp;вдруге за рік - Дивовижне явище. На Запоріжжі вдруге розцвіли магнолії (фото)
    Магнолія Лебнера збирається квітувати вдруге за рік
    Фото: Запорізький ботанічний сад/Facebook

    Більшість сортів магнолії починають цвісти в травні

    У Запоріжжі раптово знову квітне магнолія, руйнуючи традиційні правила. Про це в Facebook написали на сторінці Запорізького ботанічного саду.

    «Незвичайне явище! Магнолія Лебнера збирається квітувати вдруге за рік. Природа не перестає дивувати!» йдеться в повідомленні.

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    Дивовижне явище. На Запоріжжі вдруге розцвіли магнолії (фото)
    Дивовижне явище. На Запоріжжі вдруге розцвіли магнолії (фото)

    Відзначимо, що більшість сортів магнолії починають цвісти в травні.

    Додамо, що на Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесені до Червоної книги України.

    Нагадаємо, що в Карпатах рясно цвіте рідкісна червона рута, яку занесено до Червоної книги.

    А на Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок.

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    Теги: Запоріжжя квіти рослини
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    Дивовижне явище. На Запоріжжі вдруге розцвіли магнолії (фото)