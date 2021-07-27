На Вінниччині трояндові поля – на піку цвітіння (фото)

Хвилі коронавірусу вплинули на трояндовий бізнес не найкращим чином

Мільйони розкішних троянд різних сортів зацвіли у Вінницькому районі. Про це пише Вінниця.інфо.

За словами генерального директора ТОВ СП «ДекоПлант» Олександра Дусанюка, в переліку є чайно-гібридні, плетисті, флорібунда, поліантові, мініатюрні, грунтопокривні, паркові, тобто всі види троянд. «Якщо три роки тому під троянду було виділено дванадцять гектарів землі, то зараз площу збільшили. Сім гектарів – поле троянд і сім гектарів – підщепи до троянди», – уточнив Дусанюк.

Відомо, що троянду вирощують в дворічному циклі. Спочатку висаджують підщепу, на яку щеплюють культурне вічко троянди, а наступного року отримують троянду. Використовується спеціальна сортова шипшина, яку завозять з Польщі або Голландії. Згодом рослину продають в садових центрах та супермаркетах України і Європи.

Хвилі коронавірусу вплинули на трояндовий бізнес не найкращим чином.

«Основні карантинні обмеження, як минулого року, та і цього року, були на початку весни. Березень – квітень для нас надто важливі місяці. Тому що в цей період якраз люди купують саджанці, а ми відповідно відвантажуємо саджанці в супермаркети. А так як частина супермаркетів, особливо господарського напрямку, були зачинені, відповідно, продажів здійснювати ми не могли. Це все відобразилось на зменшенні обсягів продажу. Ми вжили певні заходи стосовно економії коштів, випробування ми пройшли нормально. Але фактично стоїмо на місці і минулий рік і цей рік. Тому що раніше ми, зазвичай, інвестували в розвиток виробництва. Цього року наша задача була підтримати колектив, не звільняти людей. Ми з цим справились. Колектив зберегли», – розповів Олександр Дусанюк.

Якщо в Україні під час локдауну продажі рослин різко знизились, то в Європі такий самий бізнес приносив прибутки. Люди дуже активно розкуповували саджанці.

Додамо, що на Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесених до Червоної книги України.

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