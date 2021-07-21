На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)

На території нацпарку ростуть сім видів лісових, болотних і лучних орхідей

Ці види рослин досить стійкі до впливу антропогенних чинників

На Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесених до Червоної книги України. Про це у Facebook повідомили на сторінці Національного природного парку «Мале Полісся».

«Друга половина липня – час квітування на території НПП «Мале Полісся» неймовірно гарних орхідей – коручок. Саме зараз в межах парку активно квітнуть коручка чемерникоподібна, коручка болотна та коручка темно-червона», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці рослини – представники родини Орхідних, занесені до Червоної книги України, а також до Додатку ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Загалом на території нацпарку ростуть сім видів лісових, болотних і лучних орхідей – гніздівка звичайна, зозульки м’ясочервоні, зозульки плямисті, коручка болотна, коручка чемерникоподібна, коручка темно-червона, любка дволиста.

Ці види рослин досить стійкі до впливу антропогенних чинників, але на скорочення їхньої чисельності можуть впливати зміна середовища та безпосереднє знищення заради букетів.

Додамо, що в Карпатах рясно цвіте рідкісна червона рута, яка занесена до Червоної книги.

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