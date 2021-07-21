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    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)

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    На території нацпарку ростуть сім видів лісових, болотних і лучних орхідей - На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)
    На території нацпарку ростуть сім видів лісових, болотних і лучних орхідей
    Фото: Національний природний парк «Мале Полісся»/Facebook

    Ці види рослин досить стійкі до впливу антропогенних чинників

    На Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесених до Червоної книги України. Про це у Facebook повідомили на сторінці Національного природного парку «Мале Полісся».

    «Друга половина липня – час квітування на території НПП «Мале Полісся» неймовірно гарних орхідей – коручок. Саме зараз в межах парку активно квітнуть коручка чемерникоподібна, коручка болотна та коручка темно-червона», – йдеться у повідомленні.

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    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)
    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)
    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)
    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)
    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)
    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)

    Зазначається, що ці рослини – представники родини Орхідних, занесені до Червоної книги України, а також до Додатку ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення.

    Загалом на території нацпарку ростуть сім видів лісових, болотних і лучних орхідей – гніздівка звичайна, зозульки м’ясочервоні, зозульки плямисті, коручка болотна, коручка чемерникоподібна, коручка темно-червона, любка дволиста.

    Ці види рослин досить стійкі до впливу антропогенних чинників, але на скорочення їхньої чисельності можуть впливати зміна середовища та безпосереднє знищення заради букетів.

    Додамо, що в Карпатах рясно цвіте рідкісна червона рута, яка занесена до Червоної книги.

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    Теги: Хмельниччина парк квіти
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    На Хмельниччині розцвіли червонокнижні орхідеї (фото)