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    В Андах відкрили п'ять нових видів рослин (фото)

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    Деякі види живуть у дуже вузьких екологічних нішах - В Андах відкрили п'ять нових видів рослин (фото)
    Деякі види живуть у дуже вузьких екологічних нішах
    Фото з відкритих джерел

    Деякі види живуть у дуже вузьких екологічних нішах, можуть рости на каменях

    Британські вчені відкрили в болівійських Андах п’ять нових видів рослин з роду Jacquemontia. Це в'юнкі або висячі рослини із гарними блакитними квітами. Про це повідомляє портал Phys.org.

    Під час нового дослідження вчені класифікували і описали 28 відомих видів Jacquemontia. Через швидку втрату біорізноманіття у Південній Америці і в усьому світі ідентифікація рослин є важливим кроком на шляху їх захисту.

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    В Андах відкрили п'ять нових видів рослин (фото)
    В Андах відкрили п'ять нових видів рослин (фото)

    Нові види отримали назву Jacquemontia boliviana, Jacquemontia cuspidata, Jacquemontia longipedunculata, Jacquemontia mairae і Jaquemontia chuquisacensis.

    Ці рослини ростуть у відкритих або трав'янистих середовищах існування, але навіть широко поширені види, як правило, розкидані по своєму ареалу. Окремі види живуть у дуже вузьких екологічних нішах, можуть рости на каменях, із дуже невеликим вмістом ґрунту і води. Деяким видам необхідний вогонь для пророщування насіння.

    Відомо, що вчені намагаються дізнатися більше про ці рослини, оскільки відомо, що деякі з них існують тільки в одному місці. Обмежені невеликою територією, вони дуже вразливі перед такими загрозами, як поява інвазивних видів і руйнування місця існування для ведення сільського господарства, видобутку корисних копалин, будівництва доріг і водосховищ.

    Додамо, що на Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесених до Червоної книги України.

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    Теги: Велика Британія рослини природа
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    В Андах відкрили п'ять нових видів рослин (фото)