Для посадовців Єврокомісії почав діяти новий кодекс поведінки

Члени Єврокомісії після звільнення з посади повинні будуть зачекати два роки, перш ніж працевлаштуватися на роботу у приватних корпораціях

Єврокомісія схвалила новий кодекс поведінки для високопосадовців, який передбачає запобігання конфлікту інтересів, посилення прозорості та підзвітності. Про це повідомляє сайт ЄК. «Новий Кодекс поведінки встановлює більш чіткі правила та більш високі етичні стандарти, відтак забезпечує більшу прозорість у низці областей. Він також



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Члени Єврокомісії після звільнення з посади повинні будуть зачекати два роки, перш ніж працевлаштуватися на роботу у приватних корпораціях

Єврокомісія схвалила новий кодекс поведінки для високопосадовців, який передбачає запобігання конфлікту інтересів, посилення прозорості та підзвітності.

Про це повідомляє сайт ЄК.

«Новий Кодекс поведінки встановлює більш чіткі правила та більш високі етичні стандарти, відтак забезпечує більшу прозорість у низці областей. Він також створює Незалежний етичний комітет із посиленим статусом – замінює нинішній Спеціальний комітет з етики – для посилення контролю і надання рекомендацій з етичних стандартів», – йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами, які набули чинності 31 січня, члени Єврокомісії після звільнення з посади повинні зачекати не 18 місяців, а два роки, перш ніж працевлаштуватися на високооплачувану роботу в приватних корпораціях. Для президента Єврокомісії цей період триватиме три роки.

Єврокомісари повинні будуть декларувати інвестиції в розмірі понад 10 тисяч євро незалежно від можливості конфлікту інтересів.

Новий кодекс поведінки вперше визначає, що таке «конфлікт інтересів», і встановлює в якості принципу не тільки те, що єврокомісари повинні уникати конфлікту інтересів, а й ситуацій, які можуть бути витлумачені таким чином. У разі, якщо колишні комісари мають намір працювати у сферах, пов'язаних з їх колишніми посадами, спочатку необхідно проконсультуватися з Незалежним етичним комітетом.

Кодекс застосовується до всіх нинішніх членів Єврокомісії, мандат яких закінчується в 2019 році.

Нагадаємо, 7 лютого 2017 року Європарламент затвердить нові положення, що дозволяють єврокомісарам брати участь у виборах до Європейського парламенту без необхідності відпустки.

Наприкінці лютого Єврокомісія вперше опублікує відомості про всі бюджетні видатки єврокомісарів. Крім того, Комісія публікуватиме щорічні доповіді про застосування нового кодексу.