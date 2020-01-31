Справа Шеремета: вже незабаром Антоненко, Кузьменко і Дугарь можуть опинитися на волі

Очільником ГПУ Рябошапкою дезавуйоване все, що раніше прокурори ГПУ захищали в суді

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«Розкриття цього злочину є наочним прикладом що між прокуратурою та органами національної поліції вперше за часів незалежності прекрасна співпраця... Хотів би відмітити титанічну роботу колег з національної поліції та органів прокуратури, і привітати з таким серйозним успіхом».

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 12 декабря 2019-го года.

«Должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, потому что собранного объема доказательств недостаточно».

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 30 января 2020-го года.

Такую клоунаду в Генпрокуратуре увидишь нечасто. Генпрокурор грубо вмешивается в ход расследования, дискредитируя одновременно и подозреваемых и позицию обвинения, которую он сам и представляет!

Во-первых, я понимаю, что прокурор может принять решение о предъявлении подозрения в расчете на поиск улик при обыске. Это нормально. Но если этот расчёт - единственное, на что сделана ставка, то какое моральное право имеет генпрокурор выходить на пресс-конференцию и поздравлять с раскрытием? Владея материалами дела в полном объёме, генпрокурор сознательно сообщил обществу об успешном расследовании, в то время как на самом деле, улик было недостаточно. Так неужели нельзя было промолчать? Или желание покрасоваться на телеэкранах полностью ослепило?

И во-вторых. О чем надо думать, чтобы представляя государственное обвинение и выдвинув подозрение, которое ты же сам и выписал, накануне суда по продлению меры пресечения заявлять о недостатке доказательств? Рябошапка сам же срезал этим заявлением расследование, которое сам же и представляет в суде. Самим шефом ГПУ дезавуировано все, что раньше прокуроры ГПУ защищали в суде!

Рябошапка теперь требует от следствия найти за пару дней что-то новенькое. Возникает один вопрос - а чего так скромно на этот раз, без пресс-конференции и прямого эфира? Клоунада полная. То есть после такого заявления, суд не только получает все основания для немедленного освобождения подозреваемых из-под стражи - а появляется неотразимый аргумент за полное закрытие дела. И аргумент для адвокатов о возбуждении дела против тех, кто выдвинул заведомо не подтверждённое подозрение.

Думаю, скоро Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь окажутся на свободе.