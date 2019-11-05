Зеленський дав завдання готуватися до масштабної приватизації



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Мінекономіки має до 31 грудня підготуватися до запровадження ринку землі, заявив на нараді Зеленський Фото: пресслужба глави держави

До 31 грудня Мінекономіки має передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств

Президент Володимир Зеленський зібрав нараду з урядом та керівництвом Верховної Ради, на якій поставив завдання до кінця поточного року розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації та запровадження ринку землі.

Про це 5 листопада повідомляє пресслужба глави держави.

«Я звертатимусь до міністрів з проханням забезпечити виконання таких завдань. Тимофію Милованову – міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business до 31 грудня», – сказав Зеленський.

Також Мінекономіки має розпочати підготовку до масштабної приватизації, зокрема до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств.

Крім того, міністерство повинне до кінця 2019 року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації та пакетів акцій. «Також визначити топ-5 пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації», – зауважив президент.

Як наголосив глава держави, Мінекономіки має до 31 грудня підготуватися до запровадження ринку землі. «Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм право здійснення державної реєстрації цієї землі. Оприлюднювати 100% рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту та нормативно закріпити ведення документації з землеустрою виключно в електронній формі», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.