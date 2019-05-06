До парламенту Данії може увійти радикальна «антиісламська» партія



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Керівник Stram Kurs Расмус Палудан

Політсила Stram Kurs виступає за заборону ісламу в країні

Нова данська політична сила Stram Kurs (Жорстка лінія) має шанси потрапити до парламенту Данії в рамках виборів, які мають пройти цього року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідна політична сила, яка була створена в 2017 році, виступає за заборону ісламу і депортацію всіх мусульман із Данії. Відповідно до опитування Voxmeter, партія Stram Kurs може отримати 2,4% голосів при мінімально необхідних для попадання в парламент 2% голосів.

Два інших соціологічних опитування фіксували, що підтримка нової праворадикальної партії коливається в районі 2,7-3,9%. Stram Kurs вдалося зібрати 20 тисяч підписів для участі перегонах.

В квітні 2019 року поліція Данії заарештувала 23 особи після сутичок, які відбулися в рамках демонстрації цієї праворадикальної партії. А в січні цього року засновник і очільник політсили Stram Kurs Расмус Палудан отримав 14 днів ув’язнення за расистські висловлювання.