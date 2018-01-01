До реєстру неплатників аліментів потрапили майже 85 тисяч українців

Є у переліку боржників і жінки, однак їх значно менше ніж чоловіків

До Єдиного реєстру боржників включено 84 540 осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Повідомляється, що до переліку боржників, що мають заборгованість за аліментами, включено всіх фізичних осіб, стосовно яких відкрито виконавче провадження з категорією стягнення аліментів та існує заборгованість більше ніж



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Є у переліку боржників і жінки, однак їх значно менше ніж чоловіків

До Єдиного реєстру боржників включено 84 540 осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Повідомляється, що до переліку боржників, що мають заборгованість за аліментами, включено всіх фізичних осіб, стосовно яких відкрито виконавче провадження з категорією стягнення аліментів та існує заборгованість більше ніж 3 місяці.

Слід зауважити, що, судячи з переліку, більшість боржників — чоловіки, народжені у 70 — на початку 80 років. Є у переліку і жінки, однак їх значно менше.

Як відомо, відсьогодні, 6 лютого, набуває чинності закон, що значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість більше шести місяців.

Зокрема, відповідний закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» спрощує порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України.

Боржника позбавляють права вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за межі України.

Так само запроваджується тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання.

Водночас запроваджується новий засіб впливу на боржників — до 240 годин суспільно корисних робіт, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо.

Такі методи впливу застосовуватимуться лише до злісних неплатників аліментів — борг яких перевищує суму сплати за шість місяців.

При цьому закон передбачає негайне скасування обмежень одразу після повного погашення заборгованості.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що неплатнику аліментів не можуть завадити виїхати з країни без постанови.