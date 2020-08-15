В Україні нашестя отруйних змій: що треба знати і як уберегтися



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У західних областях від укусів гадюк з початку серпня постраждали чотири людини

Змії в Україні, в тому числі й отруйні – стандартне явище, особливо навесні та наприкінці літа. Однак через погодні умови у 2020 році, фахівці фіксують рекордне нашестя отруйних змій в західних областях країни. З початку серпня жертвами гадюк стали вже чотири людини.

Змії починають активізуватися в першу чергу через спекотну погоду і, як відзначають фахівці, є тенденція до зростання випадків укусів змій.

«Минулого року у нас було 32 звернення з приводу укусів гадюк, в цьому році у нас вже 16. Якщо в липні було 8, то за 10 днів серпня ми маємо вже 4 випадки. Є тенденція до зростання. Враховуючи, що 11-13 серпня у нас оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, то спека, знову ж таки, – умови для збільшення кількості укусів», – розповіла голова відділу медицини катастроф департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Лідія Синюта у коментарі для «Громадського Карпати».

Фахівці відзначають, що змії самі по собі не небезпечні та вони ніколи не нападають першими. Основна причина нападу змій – це страх або у відповідь на агресію. Для тих, хто збирається в гори чи ліс, експерти дали пораду: надягати одяг і взуття, які щільно закриває шкіру.

Якщо змія все ж таки вкусила, то потрібно негайно звернутися до лікаря й отримати протиотруту. Займатися самолікуванням небезпечно. Тільки спеціальний препарат може полегшити симптоми та допомогти одужати, а також позбавить від серйозних наслідків.

Що робити, якщо змія вкусила?

Укус змії має важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо тяжко переносять їх діти, літні люди й особи зі схильністю до алергічних реакцій та зниженим імунітетом.

Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (спричиняє руйнування червоних кров’яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці з’являється болючий набряк із множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: настає загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникають головний біль, задишка, запаморочення, поширений набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів.

У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Проте пам’ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті.

Якщо транспортування до лікарні довготривале, постраждалий потребує домедичної допомоги:

зберігайте спокій та менше рухайтесь;

пийте багато води;

на місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком;

зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси або взуття;

за можливості прийміть 1–2 таблетки ліків від алергії;

у разі транспортування зафіксуйте уражену кінцівку;

за можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;

не намагайтесь обробляти рану додатково;

не треба висмоктувати отруту — таким чином збільшується імовірність додаткового зараження, до того ж це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;

не накладайте джгут на травму;

не припікайте рану;

не вживайте алкоголь.

Головна допомога для постраждалого — медична, тому якнайшвидше доправте його до лікарні. Вже у медзакладі можуть прийняти рішення ввести антитоксин, але через ризик побічних явищ його призначають лише у важких випадках.