Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 17 серпня
Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів
Погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде сонячною та спекотною, однак у західних регіонах синоптики прогнозують зливи та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів.
На заході України 17 серпня очікують зливи та грози. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів.
У східних регіонах буде трохи тепліше – +22...+24 градуси. Однак сонце інколи ховатиметься за хмарами.
У південних регіонах термометри покажуть +28...+30 градусів. Вітер легкий, північно-західний.
Майже ідентична погода буде на півночі України. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів.
У Києві температура повітря буде у межах +27...+29 градусів, опадів також не очікується.