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    Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 17 серпня

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    У понеділок, 17 серпня, у більшості регіонів України буде сонячно та без опадів - Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 17 серпня
    У понеділок, 17 серпня, у більшості регіонів України буде сонячно та без опадів

    Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів

    Погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде сонячною та спекотною, однак у західних регіонах синоптики прогнозують зливи та грози.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів. 

    На заході України 17 серпня очікують зливи та грози. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів.

    У східних регіонах буде трохи тепліше – +22...+24 градуси. Однак сонце інколи ховатиметься за хмарами.

    У південних регіонах термометри покажуть +28...+30 градусів. Вітер легкий, північно-західний.

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    Майже ідентична погода буде на півночі України. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів.

    У Києві температура повітря буде у межах +27...+29 градусів, опадів також не очікується.

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