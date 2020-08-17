Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 17 серпня



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У понеділок, 17 серпня, у більшості регіонів України буде сонячно та без опадів

Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів

Погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде сонячною та спекотною, однак у західних регіонах синоптики прогнозують зливи та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів.

На заході України 17 серпня очікують зливи та грози. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів.

У східних регіонах буде трохи тепліше – +22...+24 градуси. Однак сонце інколи ховатиметься за хмарами.

У південних регіонах термометри покажуть +28...+30 градусів. Вітер легкий, північно-західний.

Майже ідентична погода буде на півночі України. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів.

У Києві температура повітря буде у межах +27...+29 градусів, опадів також не очікується.