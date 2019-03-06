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    В Україні вже продають молоду картоплю

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    <p>Єгипет &ndash; найбільший постачальник картоплі на ринок України</p> - В Україні вже продають молоду картоплю

    Єгипет – найбільший постачальник картоплі на ринок України

    Єгипетська картопля коштує 35-40 гривень за кілограм

    В Україні вже продають першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту.

    Про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

    Єгипетську картоплю продають за 35-40 гривень за кілограм.

    Натомість українська картопля минулорічного врожаю пропонується втричі дешевше.

    Як відомо, Єгипет – найбільший постачальник картоплі на ринок України.

    Раніше повідомлялося, що на початку березня на ринку овочів «борщового набору» склалась доволі неочікувана для більшості продавців ситуація. Як мінімум три з п’яти овочевих позицій українського «борщу», станом на 1 березня, пропонуються на ринку дешевше, ніж на початку весни 2018 року.

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