В Україні вже продають молоду картоплю



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Єгипет – найбільший постачальник картоплі на ринок України

Єгипетська картопля коштує 35-40 гривень за кілограм

В Україні вже продають першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту.

Про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

Єгипетську картоплю продають за 35-40 гривень за кілограм.

Натомість українська картопля минулорічного врожаю пропонується втричі дешевше.

Як відомо, Єгипет – найбільший постачальник картоплі на ринок України.

Раніше повідомлялося, що на початку березня на ринку овочів «борщового набору» склалась доволі неочікувана для більшості продавців ситуація. Як мінімум три з п’яти овочевих позицій українського «борщу», станом на 1 березня, пропонуються на ринку дешевше, ніж на початку весни 2018 року.