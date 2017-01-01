До України нелегально намагався потрапити громадянин Грузії, депортований два тижні тому

Прикордонники затримали депортованого громадянина Грузії, який нелегально перейшов кордон

При спробі нелегального перетину державного кордону затримано громадянина Грузії Вано Надірадзе. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За її даними, сьогодні зранку на українсько-молдовського кордоні правоохоронці виявили рух невідомого, що прямував з території Молдови до нашої країни. Працівники прикордонних відомств обох



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Прикордонники затримали депортованого громадянина Грузії, який нелегально перейшов кордон

При спробі нелегального перетину державного кордону затримано громадянина Грузії Вано Надірадзе. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, сьогодні зранку на українсько-молдовського кордоні правоохоронці виявили рух невідомого, що прямував з території Молдови до нашої країни.

Працівники прикордонних відомств обох держав скоординували дії з метою недопущення незаконного порушення кордону. Прикордонники відділу «Кельменці» на напрямку ймовірного руху порушника також перекрили лінію державного кордону.

За декілька годин спільними зусиллями за 20 метрів від кордону був затриманий правопорушник. Ним виявився 47-річний громадянин Грузії Вано Надірадзе, який кілька днів тому був депортований правоохоронними органами України. Іноземець наразі збирався незаконно потрапити до України. За даним фактом правоохоронцями Молдови порушено кримінальну справу.

Наразі тривають слідчі дії. Справу буде скеровано до суду.

Нагадаємо, 17 листопада Служба безпеки України спільно з поліцією та міграційною службою примусово видворила з країни вісім громадян Грузії. Як зазначили в СБУ, діяльність грузинів «суперечила інтересам забезпечення національної безпеки України».