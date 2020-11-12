Терористи ІДІЛ взяли відповідальність за теракт у Саудівській Аравії

11 листопада на міському кладовищі в місті Джидда в Саудівській Аравії прогримів вибух, кілька осіб отримали поранення

Бойовики встановили вибуховий пристрій на кладовищі в місті Джидда

У четвер, 12 листопада, терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт на кладовищі в саудівському місті Джидда.

У Telegram-каналах, пов'язаних з терористами, йдеться, що бойовики ІДІЛ встановили вибуховий пристрій на кладовищі в місті Джидда.

Нагадаємо, напередодні на міському кладовищі в місті Джидда в Саудівській Аравії під час церемонії на честь закінчення Першої світової війни і пам'яті полеглих солдатів прогримів вибух, кілька осіб отримали поранення.

У середу, 11 листопада, відзначалася 102-та річниця перемир'я, що поклало край Першій світовій війні. За даними представників МЗС Франції, на церемонії на кладовищі, де поховані немусульмани, були присутні дипломати з декількох країн.

Зазначимо, інцидент стався на тлі загострення у стосунках французької влади з ісламським світом. Нещодавно у Франції сталися декілька терактів на релігійному підгрунті за участі ісламістів.