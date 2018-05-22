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    До України йде потепління: прогноз погоди на 22 травня

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    До України йде потепління: прогноз погоди на 22 травня

    В окремих регіонах пройдуть дощі

    Синоптики прогнозують істотне потепління в усіх областях України вже з 22 травня, а в деяких регіонах температура підніметься до +28 градусів.

    Про це повідомляє Гідрометецентр.

    На заході України очікується мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4... +10 градусів, удень +18... +25 градусів.

    У Карпатах уночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, температура вночі +4... +9 градусів, удень +10... +15 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, уночі невеликий короткочасний дощ, удень без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7... +13 градусів, удень +18... +24 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6... +14 градусів, удень +19... +26 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8... +14 градусів, удень +23... +28 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8... +15 градусів, удень +22... +28 градусів.

    У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +21...+23 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10... +15 градусів, удень +22... +27 градусів.

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