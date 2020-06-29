Ізраїль виділив $20 тис. для постраждалих від повені в Україні



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За даними ДСНС, від повені постраждали більше 300 населених пунктів Фото: ДСНС

Через негоду в Україні залишаються підтопленими 70 населених пунктів

Ізраїль виділив $20 тис. для допомоги постраждалим від сильної повені західним областям України.

«Коли ми усвідомили масштаби стихійного лиха в західній Україні, ми працювали з Міністерством закордонних справ в Єрусалимі, щоб виділити спеціальний бюджет для надання надзвичайної допомоги. Бюджет в 500 тис. грн ($ 20 тис.) на закупку базово необхідного», - повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон The Jerusalem Post.

Перш за все посольство Ізраїлю доправило тисячі пляшок з водою для жертв повені в Чернівцях і Івано-Франківську. Пізніше цього тижня також будуть надані намети і сотні спальних мішків.

Зазначається, що Ізраїль приєднався до зусиль українського уряду та інших країн з надання гуманітарної допомоги жертвам стихійного лиха, яке було названо найсильнішим за сторіччя.

Нагадаємо, станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

Тим часом ЄС відправляє в Україну літак з допомогою постраждалим від повені.

Додамо, що Китай також накрили повені – є загиблі і зниклі безвісти.