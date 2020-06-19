До українських судів цього року вже чотири рази намагалися пронести наркотики



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Служба судової охорони затримавла порушників та передала їх поліції

В Україні за чотири місяці цього року до судів відвідувачі намагалися чотири рази пронести наркотичні речовини. Про це повідомили в пресслужбі Служби судової охорони, пише УНН.

«Співробітниками Служби судової охорони під час здійснення пропускного режиму до будівель суду попереджено чотири спроби пронесення наркотичних речовин»,- йдеться у відповіді.

Повідомляється, що 9 січня в Івано-Франківському міському суді у громадянина було виявлено пластикову колбу, в якій знаходилася речовина білого кольору, та пластиковий згорток, у якому знаходилася невідома речовина білого кольору.

Також 31 січня в Тернопільському міськрайонному суді у громадянина було виявлено згорток, у якому знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору.

«25 лютого, Тернопільський міськрайонний суд. У громадянина виявлено пакет із курильною сумішшю (гранулоподібна речовина темного забарвлення). 17 січня, Хмельницький міськрайонний суд. У громадянина в обгортці від вологих серветок виявлено пакунки з речовинами рослинного (сіро-зеленого кольору) та синтетичного (порошок білого кольору) походження», - зазначається у відповіді.

Окрім того повідомляється, що осіб було затримано та передано працівникам поліції.