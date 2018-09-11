До узбережжя США рухається потужний ураган «Флоренс» (фото)



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Reuters

Основний удар візьмуть на себе Південна та Північна Кароліна

На східне узбережжя США насувається шторм четвертої категорії «Флоренс».

Шторм рухається через увесь Атлантичний океан.

Очікується, що він буде найпотужнішим за останні три десятиріччя. «Флоренс» досягне східного узбережжя США у четвер, а до цього пройде між Бермудськими та Багамськими островами.

Ураган буде посилюватись, наближаючись до США. Основний удар візьмуть на себе Південна та Північна Кароліна.

Очікується, що швидкість вітру сягатиме 195 км/годину, а висота хвиль - 3-4 метри. Окрім того, шторм може викликати повені.

Джерело: ТСН