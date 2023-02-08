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До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Астероїд завбільшки із пасажирський літак летить до Землі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Швидкість руху астероїда 50 400 км за годину

У суботу, 11 лютого, повз Землю пролетить астероїд, діаметр якого близько 49 метрів. По це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL). 

Астероїд 2023 BC8 величиною з комерційний пасажирський літак максимально наблизиться до Землі 11 лютого на відстань 5 930 000 км.

Попри величезну швидкість, цей астероїд не вважається «потенційно небезпечним». Його довжина не перевищує 150 метрів, хоча максимальна відстань від Землі становитиме менше 7,5 млн кілометрів. Для визначення «потенційно небезпечний» він мав би відповідати обом параметрам одночасно.

Нагадаємо, ще не перший астероїд, який пролітає повз Землю у 2023 році. Так, наприклад, у ніч на 27 січня повз Землю пролетів астероїд 2023 BU, його мінімальна відстань до нашої планети становила всього 3 600 км. Увечері 17 січня повз Землю також пролетів астероїд 2023 AQ, діаметр якого в NASA оцінюють у 94 метри. У NASA тоді зазначили, що астероїд пролеів на відстані 4,1 млн км від Землі, тобто він не становив жодної загрози для планети, хоч і належав до класу потенційно небезпечних.

Читайте також: Апарат NASA змінив рух астероїда

 

Теги: астероїд NASA

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