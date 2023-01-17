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Сьогодні повз Землю пролетить один із найшвидших астероїдів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сьогодні повз Землю пролетить один із найшвидших астероїдів
фото ілюстративне

Астероїд пролетить на відстані 4,1 млн км від Землі

Ввечері 17 січня повз Землю пролетить астероїд 2023 AQ, діаметр якого в NASA оцінюють у 94 метри. Це небесне тіло виявили зовсім недавно, 13 січня. Про це повідомляє Hindustan Times.

NASA зазначає, що астероїд пролетить на відстані 4,1 млн км від Землі, тобто він не становить жодної загрози для планети, хоч і належить до класу потенційно небезпечних. До нього належать усі небесні тіла, діаметр яких дорівнює або перевищує 100 метрів, і які пролітають на відстані вісім і ближче мільйонів кілометрів від планети. 

«Космічний камінь» летить на швидкості майже 90 тисяч кілометрів на годину, що робить його одним з найшвидших астероїдів, які пролетіли повз Землю останнім часом.

2023 AQ належить до групи Аполлона, він здійснює оберт навколо Сонця за 1125 днів. У момент максимального зближення з зіркою він знаходиться на відстані 78 млн км від неї, а при максимальному віддаленні – на відстані 555 млн км.

Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, відбулося рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. Як це було можна подивитись тут.

Раніше повідомлялося, що запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос», зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.

Теги: астероїд земля космос

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