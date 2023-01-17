Сьогодні повз Землю пролетить один із найшвидших астероїдів

Астероїд пролетить на відстані 4,1 млн км від Землі

Ввечері 17 січня повз Землю пролетить астероїд 2023 AQ, діаметр якого в NASA оцінюють у 94 метри. Це небесне тіло виявили зовсім недавно, 13 січня. Про це повідомляє Hindustan Times.

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NASA зазначає, що астероїд пролетить на відстані 4,1 млн км від Землі, тобто він не становить жодної загрози для планети, хоч і належить до класу потенційно небезпечних. До нього належать усі небесні тіла, діаметр яких дорівнює або перевищує 100 метрів, і які пролітають на відстані вісім і ближче мільйонів кілометрів від планети.

«Космічний камінь» летить на швидкості майже 90 тисяч кілометрів на годину, що робить його одним з найшвидших астероїдів, які пролетіли повз Землю останнім часом.

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2023 AQ належить до групи Аполлона, він здійснює оберт навколо Сонця за 1125 днів. У момент максимального зближення з зіркою він знаходиться на відстані 78 млн км від неї, а при максимальному віддаленні – на відстані 555 млн км.

Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, відбулося рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. Як це було можна подивитись тут.

Раніше повідомлялося, що запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос», зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.