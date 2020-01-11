Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, трьох бійців Об’єднаних сил поранено



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Найбільше обстрілів вчора було зафіксовано біля населеного пункту Оріхове

Противник обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У п’ятницю, 10 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу з Невельським – зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

тричі біля населеного пункту Водяне – з мінометів калібру 82 мм (8 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – зі стрілецької зброї.

Сім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

чотири рази поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (14 мін), 82-мм мінометів (16 мін), гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм (32 міни) та гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту Південне – з підствольного гранатомету;

поряд з Новотошківським – зі 120-мм мінометів (5 мін).

Вчора, 10 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

Зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поблизу з Пісками та зі 120-мм мінометів (три міни) по позиціям поруч з Красногорівкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

За поточну добу втрат з нашого боку немає.