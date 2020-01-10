У зоні бойових дій на Донбасі поранили українського військового



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Протягом доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

У зоні бойових дій на Донбасі 10 січня внаслідок обстрілів бойовиків дістав поранення один український військовий.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Протягом доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Так, обстріли зафіксували поблизу Оріхового, Луганського, Південного та Мар'їнки.

Як зазначають у штабі, стріляли бойовики із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також нагадаємо, що російські бойовики не пустили патруль ОБСЄ через блокпост біля Верхньошироківського.

Як зазначається, на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське з початку грудня 2019 року по теперішній час представниками Місії зафіксовано 40% від загальної кількості обмежень свободи пересування патрулів Місії у зазначений район.