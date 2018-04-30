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    Доба на Донбасі: 47 обстрілів, двоє поранених

    В районі Водяного агресор застосував протитанковий ракетний комплекс
    Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, на луганському напрямку, із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Причепилівки, а з 82 мм мінометів – в районі Новозванівки. Крім цього,
    • Сьогодні, 06:11
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    В районі Водяного агресор застосував протитанковий ракетний комплекс

    Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій українських захисників.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Зокрема, на луганському напрямку, із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Причепилівки, а з 82 мм мінометів – в районі Новозванівки. Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і зенітну установку агресор застосував по оборонцях Новгородського, а стрілецьку зброю – двічі по захисниках Станиці Луганської.

    На донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли оборонців Авдіївки та Шахти «Бутівка». Крім цього, з різних видів піхотного озброєння – гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – вогонь вівся по наших опорних пунктах поблизу Водяного, Мар’їнки, Красногорівки, Павлополя, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Пісків, Невельського та Лебединського.

    Також в районі Водяного агресор застосував протитанковий ракетний комплекс.

    «Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення. Ще один наш військовослужбовець – отримав бойове травмування. Постраждалих захисників доставлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, позаминулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 61 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України.

    На Донеччині через вибух прихованого складу боєприпасів 27 квітня загинуло два бойовика 9 окремого штурмового механізованого полку морської піхоти російсько-окупаційних військ.

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