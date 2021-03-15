На Донбасі загинув 45-річний український військовий

Дмитро Бухтіяров проходив військову службу за контрактом в різних підрозділах ЗСУ з 2015 року

У загиблого залишилася дружина, двоє дітей та батьки

У суботу, 13 березня під час виконання службових обов’язків загинув 45-річний боєць операції Об’єднаних сил з Луганської області Дмитро Бухтіяров.

Про це у понеділок повідомляє Кремінський міська рада.

У відомстві заявили, що Бухтіяров проходив військову службу за контрактом в різних підрозділах ЗСУ з 2015 року. У нього залишилася дружина, двоє дітей та батьки.

Церемонія прощання з воїном відбудеться у вівторок, 16 березня о 10:00 в Будинку культури, в Кремінному Луганській області.

Обставини загибелі військовослужбовця не повідомляються.

Нагадаємо, з 8 по 14 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі 79 разів порушили домовленості про режим тиші, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Найгарячішою добою тижня, що минув, стало 9 березня – противник 21 раз порушив режим тиші. 13 березня неподалік Водяного, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, збройні формування РФ скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

12 березня поблизу населеного пункту Мар’їнка внаслідок ворожого снайперського вогню загинув мешканець села Гурівщина, що на Київщині, український військовослужбовець Олександр Пекур (1990 р. н.).

Також 10 березня неподалік Старогнатівки внаслідок ворожого вогню зазнав важкого, несумісного з життям поранення, мешканець смт Драбів Черкаської області старший солдат Володимир Онопрієнко (1977 р. н.) зі штурмового батальйону «Айдар».

До слова, СБУ викрила масштабний механізм фінансування терористів на Донбасі.