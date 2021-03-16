Україна вперше виступить на військових змаганнях Warrior Games у США

40 українських воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії

Національний відбір кандидатів на участь у Warrior Games відбуватиметься у травні в Києві

Українська команда вперше візьме участь у міжнародних змаганнях для ветеранів і військовослужбовців Warrior Games, які відбуватимуться у США.

Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

«40 наших воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії. З нетерпінням чекаю на зустріч із тими, хто пройде національний відбір і потрапить до команди України», – написав Зеленський.

Інформацію про змагання можна дізнаватися на Facebook-сторінці української команди Warrior Games.

Довідка: Warrior Games («Ігри Воїнів») – адаптивні мультиспортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки.

До програми змагань яких входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика (біг і метання), велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.

Ці змагання надихнули Принца Гаррі, герцога Сассекського створити у 2013 році Invictus Games («Ігри Нескорених»), у яких українці беруть участь із 2013 року.

Національний відбір кандидатів на участь у Warrior Games відбуватиметься у травні в Києві. Реєстрація на національний відбір триватиме з 22 березня по 30 квітня.