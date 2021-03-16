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    Україна вперше виступить на військових змаганнях Warrior Games у США

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    40 українських воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії - Україна вперше виступить на військових змаганнях Warrior Games у США
    40 українських воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії

    Національний відбір кандидатів на участь у Warrior Games відбуватиметься у травні в Києві

    Українська команда вперше візьме участь у міжнародних змаганнях для ветеранів і військовослужбовців Warrior Games, які відбуватимуться у США.

    Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

    «40 наших воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії. З нетерпінням чекаю на зустріч із тими, хто пройде національний відбір і потрапить до команди України», – написав Зеленський.

    Інформацію про змагання можна дізнаватися на Facebook-сторінці української команди Warrior Games.

    Довідка: Warrior Games («Ігри Воїнів») – адаптивні мультиспортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки.
    До програми змагань яких входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика (біг і метання), велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.
    Ці змагання надихнули Принца Гаррі, герцога Сассекського створити у 2013 році Invictus Games («Ігри Нескорених»), у яких українці беруть участь із 2013 року.
    Національний відбір кандидатів на участь у Warrior Games відбуватиметься у травні в Києві. Реєстрація на національний відбір триватиме з 22 березня по 30 квітня.
    Теги: США ветеран учасники АТО українці військові Україна
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