Доба на Донбасі: бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню
Окупанти 26 разів обстріляли позиції ЗСУ, 8 - із забороненої зброї
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Противник також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- шість разів Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
- чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- двічі Павлопіль – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети;
- двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
- район населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм;
- два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
- Авдіївка - великокаліберні кулемети;
- околиці села Березове – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети;
- Невельське - великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
- двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- два рази Зайцеве – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Піщевик – зі станкового протитанкового гранатомету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог здійснив обстріл Зайцевого з мінометів калібру 120 мм.