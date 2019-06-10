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    Доба на Донбасі: бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню

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    Доба на Донбасі: бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню

    Окупанти 26 разів обстріляли позиції ЗСУ, 8 - із забороненої зброї

    9 червня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

    Противник також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • шість разів Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
    •   чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; 
    • двічі Павлопіль – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети; 
    • двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя; 
    • район населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм; 
    • два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети; 
    • Авдіївка - великокаліберні кулемети; 
    • околиці села Березове – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети; 
    • Невельське - великокаліберні кулемети.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

    • двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; 
    • два рази Зайцеве – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

    За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Піщевик – зі станкового протитанкового гранатомету.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог здійснив  обстріл Зайцевого з мінометів калібру 120 мм.

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