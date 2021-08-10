  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів порушили «режим тиші»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів порушили «режим тиші»
    На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає

    Протягом минулої доби, 9 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, передає штаб ООС.

    Поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Неподалік Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військових зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

    На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 10 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – резюмували у штабі.

    Як повідомлялося, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року. 32-річний воїн – родом із Сумщини.

    Читайте також: Після обстрілу прифронтове селище місяць жило без електрики (фото)
    Теги: ОБСЄ ЗСУ військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів порушили «режим тиші»