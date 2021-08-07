У Пісках загинув військовий, ще одного поранено. Російські найманці запустили керовану ракету

Окупанти обстріляли автокран, який допомагав відновити пошкоджену інфраструктуру

У Пісках Донецької області російські найманці випустили протитанкову керовану ракету у автокран, який допомагав відновити пошкоджену інфраструктуру. Внаслідок цього один український військовослужбовець загинув і ще один був поранений. Про це повідомляє у Facebook Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски. Внаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що стан пораненого середньої тяжкості.

На обстріл українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Як повідомлялося, за минулу добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, 5 серпня збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь по околиці Галицинівки з артилерійських систем калібру 122 мм, внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

Також днями ексватажок «ДНР» зробив приголомшливе зізнання, чому Росії потрібна війна на Донбасі. Олександр Ходаковський говорить про те, що нібито кількість російського населення останніми роками швидко скорочується, і Путін хоче «відкусити» ще один шматок України, щоб покрити ці втрати.