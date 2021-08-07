Після обстрілу прифронтове селище місяць жило без електрики (фото)

Селище Тарамчук майже місяць прожило без електроенергії після здійсненого бойовиками обстрілу

На Донбасі розташоване поблизу Мар’їнки прифронтове селище Тарамчук майже місяць прожило без електроенергії після здійсненого бойовиками обстрілу.

13 липня в ході обстрілу були пошкоджені лінії електромереж та трансформаторна підстанція, в результаті чого 170 будинків селища залишились без електропостачання. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики лише 4 серпня надали компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» гарантії безпеки для проведення ремонтно-відновлювальних робіт, в той час як ЗСУ такі гарантії надали ще 14 липня.

«Завдяки взаємодії Української сторони СЦКК з патрулями СММ ОБСЄ, Командуванням об'єднаних сил та представниками цивільно-військового співробітництва аварійно-відновлювальні роботи проведені з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню», – зазначається в повідомленні.

В ході ремонтних робіт робочою бригадою було здійснено заміну трансформатора, встановлені дві опори та відновлено 90 м ліній електромереж, в результаті чого постачання електроенергії для жителів селища було відновлене.

Нагадаэмо, українська сторона СЦКК вкотре зафіксувала грубе порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – гібридні сили РФ відкрили вогонь із артилерійських систем 122-го калібру по околицях села Галицинівка.

Крім того, днями ексватажок «ДНР» зробив приголомшливе зізнання, чому Росії потрібна війна на Донбасі. Олександр Ходаковський говорить про те, що нібито кількість російського населення останніми роками швидко скорочується, і Путін хоче «відкусити» ще один шматок України, щоб покрити ці втрати.