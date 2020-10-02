Доба на Донбасі: бойовики двічі зірвали режим припинення вогню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було

У четвер окупанти відкривали вогонь поблизу Станиці Луганської та неподалік Оріхового

Упродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового.

Внаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – резюмується у звіті.