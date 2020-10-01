Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху
55 людей були госпіталізовані, - генпрокуратура Азербайджану
В азербайджанських населених районах у результаті артилерійського обстрілу загинуло вже 19 мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.
Зазначається, що 55 людей були госпіталізовані.
«У результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів», – йдеться у повідомленні.
Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всі необхідні заходи для забезпечення переслідування та покарання винних в обстрілах мирного населення.
Як повідомлялося, у Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені.
Франція пообіцяла відправити літак за пораненими журналістами.
Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.