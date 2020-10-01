Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху



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У результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів, - генпрокуратура Азербайджану

55 людей були госпіталізовані, - генпрокуратура Азербайджану

В азербайджанських населених районах у результаті артилерійського обстрілу загинуло вже 19 мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.

Зазначається, що 55 людей були госпіталізовані.

«У результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всі необхідні заходи для забезпечення переслідування та покарання винних в обстрілах мирного населення.

Як повідомлялося, у Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені.

Франція пообіцяла відправити літак за пораненими журналістами.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.