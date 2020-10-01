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    Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху

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    У результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів, - генпрокуратура Азербайджану - Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху
    У результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів, - генпрокуратура Азербайджану

    55 людей були госпіталізовані, - генпрокуратура Азербайджану

    В азербайджанських населених районах у результаті артилерійського обстрілу загинуло вже 19 мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.

    Зазначається, що 55 людей були госпіталізовані.

    «У результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

    Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всі необхідні заходи для забезпечення переслідування та покарання винних в обстрілах мирного населення.

    Як повідомлялося, у Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені.

    Франція пообіцяла відправити літак за пораненими журналістами.

    Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 

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