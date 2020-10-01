Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Станиці Луганської



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Вже другу добу поспіль на Луганщині триває боротьба з вогняною стихією

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 1 жовтня, обстріляли українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Також у пресцентрі поінформували, що вже другу добу поспіль на Луганщині триває боротьба з вогняною стихією.

«Військовослужбовці Збройних сил спільно з рятувальниками ДСНС продовжують локалізовувати пожежі на ділянках території загальною площею 90 гектарів. Так, наразі ліквідовано дві пожежі, зокрема у районі населених пунктів Половинкине та Сєвєродонецьк. Окрім того, вже локалізовані осередки загоряння неподалік Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного, Підлісного», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що триває локалізація пожеж в населених пунктах Кряківка, Старий Айдар, Старобільськ, Золоте та Станиця Луганська. «Через швидке поширення вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, за рішенням командувача Об’єднаних сил, від сьогодні роботу КПВВ призупинено. Пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Робота КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації», – інформують у пресцентрі штабу ООС.

До ліквідації пожеж залучено майже 600 осіб особового складу та понад 7 десятків одиниць інженерної й спеціальної техніки Збройних Сил України, ДСНС та лісових господарств. Також задіяні три пожежні літаки та два вертольоти ДСНС України.

Як повідомлялося, у Станиці Луганській горить ціла вулиця, лунають вибухи.

Сьогодні, 1 жовтня, пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

Нагадаємо, на Луганщині вщент згоріли 250 будинків.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум'я охопило майже 10 тисяч гектарів території.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень.Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п'ятеро осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, з небезпечної зони евакуйовано 120 людей, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення. Загинуло 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб.