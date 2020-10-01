Загострення на Донбасі: минулої доби - 11 ворожих обстрілів, сьогодні - ще один

Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил.

«Упродовж минулої доби, 30 вересня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення», - повідомили у пресцентрі.

Вказано, що воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. «Стан здоров’я пораненого – задовільний», - додали у пресцентрі.

«Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета», - зазначили у пресцентрі.



Захисники України продовжують виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ, наголосили у штабі.

Зазначимо, у Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що збройні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.