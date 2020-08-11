Доба на Донбасі: бойовики один раз обстріляли українські позиції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики один раз обстріляли українські позиції

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову було порушено мирні домовленості. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

«Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

«Від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано», - додається у повідомленні.

Додається, що в районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДФС зі складу Об’єднаних сил.

«У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області. За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусії та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн. гривень», - розповіли у штабі.